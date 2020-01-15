Из-за непогоды десятый этап «Дакара-2020» сократили. У машины Вязовича было несколько поломок

Организаторы ралли-рейда «Дакар» сократили десятый — марафонский — спецучасток из-за сильного ветра. Для белорусских экипажей этап выдался самым непростым на нынешнем ралли.

Ветер на трассе был настолько сильным, что организаторы даже не могли поднять в воздух вертолеты. Гонка была остановлена на 345-м километре. Результаты экипажей не обнуляли, а зафиксировали на полпути.

МАЗ Сергея Вязовича показал 19-е время, проиграв 33 минуты победителю этапа россиянину Антону Шибалову на КамАЗе.

В общем зачете экипаж Вязовича по-прежнему занимает третье место, но отставание от лидера выросло до 100 минут.

«Этап сложился для нас неудачно: буквально на 10-м километре один из манометров начал показывать пустое левое переднее колесо. При этом я чувствовал, что с давлением в шинах все в порядке. Подумали, что это глюк манометра, но через пять километров стало ясно, что воздух действительно теряем. Остановились и заменили колесо. Но манометр снова показывал потерю воздуха. Начали искать причину, сняли тормозной барабан и увидели, что под ним сломана трубка, которая подает воздух из моста в ступицу и колесный диск. Возможно, камень попал или что-то другое. Такое бывает раз в тысячу лет», — рассказал Сергей Вязович.

Трубку обломали и сняли, но после этого стало невозможным менять давление в шинах. Выставили 3,5 атмосферы и поехали, пользуясь подкачкой на других колесах.

«Но километров за сто до финиша у нас заглохла машина. По приборам было понятно, что топливный насос вышел из строя. К счастью, есть дублирующая система с электронасосом. Через минуты три-четыре переключились на него и поехали. Но ощутимо было, что теряем мощность. Плюс еще на финише обнаружил, что сломано по одному листу на каждой из задних рессор. И теперь это проблема: придется, видимо, снять у кого-то из ребят рессоры, сделав его автомобилем-донором», — добавил Вязович.

МАЗ Алексея Вишневского показал 11-е время, Александр Василевский завершил заезд на 17-й позиции. В общем зачете экипажи идут, соответственно, на 8-й и 12-й позициях.

Предпоследний заезд должен вернуть гонщиков в поселок Харад. Если погода позволит, экипажи проедут спецучасток протяженностью 379 километров.