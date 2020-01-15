Великобритания после выхода из ЕC сохранит режим санкций в отношении Беларуси

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Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Цель санкций — побудить власти Беларуси:

  • уважать демократические принципы и институты, а также разделение властей и верховенство закона в Беларуси;
  • воздерживаться от действий, которые подавляют гражданское общество в Беларуси;
  • надлежащим образом расследовать и возбудить уголовное дело в отношении лиц, ответственных за исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского;
  • соблюдать международное право в отношении прав человека и уважать права человека.

После приостановки санкций Евросоюза в 2016 году в отношении Беларуси действует оружейное эмбарго и персональные санкции в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова ии Дмитрия Павличенко, которых ЕС считает причастными к исчезновениям оппозиционных политиков в 1999–2000 годах.
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Тэги: громкие исчезновения санкции Беларусь-Великобритания Город: Лондон

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