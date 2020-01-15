Великобритания после выхода из ЕC сохранит режим санкций в отношении Беларуси
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Цель
- уважать демократические принципы и институты, а также разделение властей и верховенство закона в Беларуси;
- воздерживаться от действий, которые подавляют гражданское общество в Беларуси;
- надлежащим образом расследовать и возбудить уголовное дело в отношении лиц, ответственных за исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского;
- соблюдать международное право в отношении прав человека и уважать права человека.
После приостановки санкций Евросоюза в 2016 году в отношении Беларуси действует оружейное эмбарго и персональные санкции в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова ии Дмитрия Павличенко, которых ЕС считает причастными к исчезновениям оппозиционных политиков в 1999–2000 годах.