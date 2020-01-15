Операторы связи будут сдерживать цены на услуги

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключило соглашения с операторами связи о сдерживании цен на услуги в этом году.


Услуги «Белтелекома» станут дороже в конце января

Мера призвана защитить от необоснованного увеличения тарифов предприятий, которые занимают доминирующее положение в сфере связи. МАРТ решил регулировать процессы дополнительными гарантиями, сообщили в эфире новостей телеканала «Беларусь 1».

«Цифры, которые предусмотрены соглашением, ни один оператор изменить не может. На 2020 год соглашением предусмотрено повышение тарифов не выше базового уровня инфляции, то есть 4%», — отметила начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Людмила Монич.
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Тэги: МАРТ операторы связи Белтелеком Персона: Людмила Монич

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