Операторы связи будут сдерживать цены на услуги

Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключило соглашения с операторами связи о сдерживании цен на услуги в этом году.

Мера призвана защитить от необоснованного увеличения тарифов предприятий, которые занимают доминирующее положение в сфере связи. МАРТ решил регулировать процессы дополнительными гарантиями, сообщили в эфире новостей телеканала «Беларусь 1» .

«Цифры, которые предусмотрены соглашением, ни один оператор изменить не может. На 2020 год соглашением предусмотрено повышение тарифов не выше базового уровня инфляции, то есть 4%», — отметила начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Людмила Монич.