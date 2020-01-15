Ученые обнаружили маркер скорой смерти

Более низкие уровни лимфоцитов в крови могут быть ранним предупреждением о будущем смертельном заболевании.

Ученые провели двухлетний эксперимент с участием более 108 тысяч датчан в возрасте от 20 до 100 лет, передает eurekalert.org .

Случайное обнаружение низкого количества лимфоцитов было связано с 1,6-кратным увеличением риска смерти от любой причины и в 1,5−2,8 раза повышенной вероятностью скончаться от рака, сердечно-сосудистых респираторных заболеваний, инфекций и других причин. За исследуемый период скончались 10 372 человека.

«Наше исследование показало, что участники с лимфопенией, то есть с низким уровнем лимфоцитов, имели высокий риск умереть от любой причины, независимо от любого другого фактора риска смертности от всех причин, включая возраст», — пишет один из авторов работы, доктор Стиг Боженс.

Лимфопения часто выявляется во время рутинных анализов крови, и пациенты обычно не направляются на дальнейшее исследование, потому что значение лимфопении как показателя будущего здоровья не было известно.