США возобновили военную операцию в Ираке
Военные США возобновили операцию против террористов «Исламского государства».
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Один из собеседников издания, представитель администрации США, говорит, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, но пока что не в таком объеме, как прежде. Работа по обучению иракских военных пока не началась, однако это вопрос ближайшего времени, добавил источник.
Как отмечает ресурс, источники сообщили о возобновлении иракской операции на условиях анонимности, ссылаясь на то, что это решение пока не было оглашено официально.