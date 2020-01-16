США возобновили военную операцию в Ираке

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Военные США возобновили операцию против террористов «Исламского государства».

Об этом сообщает «Голос Америки» в четверг, 16 января.

Один из собеседников издания, представитель администрации США, говорит, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, но пока что не в таком объеме, как прежде. Работа по обучению иракских военных пока не началась, однако это вопрос ближайшего времени, добавил источник.

Как отмечает ресурс, источники сообщили о возобновлении иракской операции на условиях анонимности, ссылаясь на то, что это решение пока не было оглашено официально.
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Тэги: ИГИЛ США-Ирак

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