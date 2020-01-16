Директор Минского зоопарка хочет создать экспозицию с белым медведем и пингвинами

Сергей Киселев заверил, что в учреждении создадут полярную экспозицию при наличии средств.

«Мечтаю, чтобы у нас появилась полярная экспозиция — с белым медведем, пингвинами. Это необычно и есть во многих зоопарках. Если найдутся для этого средства, мы такую экспозицию обязательно создадим», — рассказал директор агентству «Минск-Новости» .

Он уточнил, что в 2019 году в Минском зоопарке побывали 580 тысяч посетителей.

«Чтобы привлечь посетителей, нужно постоянно совершенствоваться. И непременно повышать экологическую грамотность людей, воспитывать у них любовь к природе», — добавил Киселев.