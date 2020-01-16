По факту исчезновений Гончара и Красовского возобновили следствие

Следственный комитет возобновил расследование факта исчезновения оппозиционеров после того, как бывший боец СОБРа Юрий Гаравский признал причастность к их убийству спецотряда МВД.

Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование по факту исчезновений 16 сентября 1999 года экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и поддерживавшего оппозицию бизнесмена Анатолия Красовского, сообщила DW Ирина Красовская.

В декабре она направила электронное ходатайство в СК с требованием возобновить приостановленное следствие в связи с заявлениями Юрия Гаравского.

«В ходе производства расследования по уголовному делу планируется проведение следственных действий, направленных на проверку сведений, изложенных Гаравским Ю.Н. в интервью журналистам телерадиокомпании Deutsche Welle, а также дача правовой оценки изложенной информации», — сообщается в документе СК, датированном 18 декабря.

Ранее, также 18 декабря, СК возобновил лишь одно дело, касающееся исчезновения 7 мая 1999 года экс-министра МВД Беларуси генерала Юрия Захаренко.

По словам Гаравского, Гончара, Красовского и экс-главу МВД Беларуси Юрия Захаренко застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. В настоящее время Гаравский просит убежище в одной из стран Западной Европы.

Ходатайство в СК Беларуси 23 декабря подавала также Светлана Завадская — жена похищенного в Беларуси 7 июля 2000 года оператора ОРТ Дмитрия Завадского. Она просила допросить в качестве свидетелей лиц, фамилии которых указал Гаравский. Однако СК в письме, адресованном Завадской, сообщил об отсутствии оснований для возобновления приостановленного предварительного расследования.

«Лица, осуществившие похищение Вашего мужа, установлены и осуждены за указанное преступление приговором Минского областного суда от 14.03.2002», — говорится в ответе СК Светлане Завадской.

Она назвала его циничной отпиской, подчеркнув, что осужденным за преступление против ее мужа вменили в вину только его похищение, однако дальнейшая судьба Дмитрия Завадского до сих пор не выяснена.