В Беларуси 2,1% работников организаций получает зарплату до 300 рублей

Это следует из данных официальной статистики по итогам ноября 2019 года. Данный показатель публикуется два раза в год — за май и ноябрь.

От 300,1 до 400 рублей получает 7% работников, от 400,1 до 500 — 8,6%, от 500,1 до 600 — 9,4%, от 600,1 до 800 — 18,6%, от 800,1 до 1000 — 16,8%, от 1000,1 до 1500 — 23,7%, от 1500,1 до 2000 — 7,9%, от 2000,1 до 3000 — 3,9%, от 3000,1 до 5000 — 1,3%, от 5000,1 до 7000 — 0,4%, от 7000,1 до 10000 — 0,2%, свыше 10000 — 0,1%.

Медианная зарплата за ноябрь 2019 года составила 848,5 рубля. Для сравнения: средняя номинальная начисленная заработная плата в ноябре составила 1113,1 рубля.

Медианная заработная плата — размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части — с заработной платой ниже и выше медианной.