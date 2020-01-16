«Гнида пиндосовская, мы вас будем убивать». В Москве избили оператора, который рассказал о цензуре на ТВ

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Неизвестные жестко избили бывшего оператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который дал несколько интервью иностранным журналистам о политической цензуре и коррупции в компании.

По словам Кривенкова, когда он возвращался с прогулки, у выхода из парка его подстерегли двое молодых людей с собакой. На оператора набросились сзади, повалили на землю и начали бить ногами, сообщает svoboda.org.

Нападавшие кричали: «Гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить», «Пятая колонна, мы вас будем убивать».

«Мне удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подоспели прохожие. Увидев их, преступники убежали. Один из них прокричал мне: «Это тебе последнее предупреждение», — сказал Кривенков.

Врачи диагностировали у мужчины сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа.
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Тэги: российское ТВ российская оппозиция нападение на журналиста Персона: Леонид Кривенков Город: Москва

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