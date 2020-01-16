Мишустин сообщил о планах на посту премьер-министра России

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Приоритетами его работы будут цифровая экономика и нацпроекты, работать правительство будет в сотрудничестве с парламентом.

Предложенный президентом Владимиром Путиным на пост премьера Михаил Мишустин пообещал выстраивать свою работу на посту председателя правительства в тесном сотрудничестве с парламентом. Об этом в своем телеграм-канале сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Мишустин в четверг начал встречи с парламентскими фракциями. Он уже провел встречу с фракцией «Единой России», которая единогласно поддержала его кандидатуру на пост премьера.


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На встрече в числе своих приоритетов Мишустин назвал цифровую экономику и опору на нацпроекты. На видеозаписи встречи, которую выложила Кашеварова, Мишустин анонсирует свои планы по проведению реформ.

«Конечно, что первое мы хотим делать — серьезно заниматься институциональными реформами, привносить современные цифровые технологии. В государстве должна появляться цифровая платформа, которая должна быть устроена для людей. И самое важное — это снять ограничения для бизнеса», — рассказал он.
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Тэги: правительство РФ Персона: Михаил Мишустин Анастасия Кашеварова Город: Москва