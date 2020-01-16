В Минск прибыл премьер-министр Латвии

Беларусь и Латвия должны активно использовать свой транзитный потенциал, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас 16 января в Минске на встрече в с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем.

«Как соседи и одновременно страны с высоким транзитным потенциалом мы должны выстраивать конструктивный прагматичный диалог и активно использовать преимущества своего геополитического положения. Транспортно-логистическая сфера всегда была стратегическим направлением нашего сотрудничества», — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

Премьер-министр предложил латвийскому коллеге обсудить на сегодняшней встрече «направления, где можем добавить в нашем сотрудничестве». По его словам, у Беларуси и Латвии хорошая динамика взаимодействия в сферах IT, туризма. «В Беларуси созданы беспрецедентные условия для развития бизнеса в Парке высоких технологий, индустриальном парке "Великий камень". И мы видим интерес, который латвийский бизнес предъявляет к этим паркам», — добавил руководитель белорусского правительства.

Сергей Румас отметил, что Латвия традиционно входит в число важнейших торговых партнеров и инвесторов Беларуси. «Уверен, что спад во взаимном товарообороте, который мы наблюдали в 2019 году, успешно преодолеем в текущем году. Тем более что кроме традиционных областей сотрудничества у нас активно развиваются новые высокотехнологичные направления, хороший уровень взаимодействия отмечается в инвестиционной сфере, растет количество совместных бизнес-проектов», — сказал он.

По словам премьера, успешно реализуется межправительственный план мероприятий на среднесрочную перспективу, который объединяет основные направления совместной работы — от транспорта и логистики до медицины и образования. «Этот план — хорошая основа для работы белорусско-латвийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — считает Румас.

Руководитель белорусского правительства также выразил признательность за конструктивную позицию Латвии в выстраивании полномасштабного диалога Беларуси с Европейским союзом, включая поддержку усилий Беларуси по устранению любых препятствий на пути инвестиционного и кредитного сотрудничества со странами ЕС, отметила пресс-служба.

Кариньш в свою очередь отметил, что для Латвии Беларусь — очень важный сосед. «И мы очень рады видеть независимую, стабильную и благополучную Беларусь. В ходе этого визита так же, как, наверное, и вы, надеюсь помочь укрепить отношения между нашими двумя странами!», — сказал латвийский премьер.

Он подчеркнул заинтересованность Латвии в укреплении не только двусторонних отношений с Беларусью, но и отношений между Беларусью и Евросоюзом, в особенности в Восточном партнерстве. «В нем мы участвуем очень активно и с интересом наблюдаем, как Беларусь и ЕС могут укреплять свои отношения», — добавил Кариньш.

По данным Белстата, товарооборот Беларуси и Латвии за 10 месяцев 2019 года составил 431,3 млн долларов, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, в том числе экспорт — 355,7 млн (-18,4%), импорт — 75,6 млн (+2,7%). Положительное сальдо составило 280,1 млн долларов.