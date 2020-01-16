Контрабанду сигарет из Беларуси замуровали в железобетонных блоках

Литовские таможенники арестовали 30 тысяч пачек сигарет из Беларуси на 106 тысяч евро.

Источник: lrmuitine.lt

По сообщению пресс-службы ведомства, контрабанду обнаружили в железнодорожном пункте пропуска на станции Кена.

Поначалу ничто не показалось странным: строительная компания отправила из Беларуси поездом 68 штук фундаментных блоков. Оказалось, под слоем железа и бетона спрятаны сигареты. Это обнаружилось после взвешивания двух, казалось бы, одинаковых блоков. Только разница в весе между ними составила около 100 кг.

Как отмечают в ведомстве, контрабанда сигарет по железной дороге — один из трендов последних лет.