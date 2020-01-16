Контрабанду сигарет из Беларуси замуровали в железобетонных блоках
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Литовские таможенники арестовали 30 тысяч пачек сигарет из Беларуси на 106 тысяч евро.
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Поначалу ничто не показалось странным: строительная компания отправила из Беларуси поездом 68 штук фундаментных блоков. Оказалось, под слоем железа и бетона спрятаны сигареты. Это обнаружилось после взвешивания двух, казалось бы, одинаковых блоков. Только разница в весе между ними составила около 100 кг.
Как отмечают в ведомстве, контрабанда сигарет по железной дороге — один из трендов последних лет.