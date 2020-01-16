Саакашвили возмутился, что Армения впервые опередила Грузию по уровню ВНП

Бывший президент Грузии заверил, что если бы не произошло «катастрофы в 2012 году», если бы его правительство не ушло, Грузия сегодня была бы на таком же уровне, где сейчас находятся Греция и Хорватия.

Армения впервые опередила Грузию по уровню валового национального продукта на душу населения, и такого не случалось со времен Тиграна II Великого, заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили, передает newsgeorgia.ge .

«Такого не случалось, конечно, в мое время и даже во времена Шеварднадзе. Не было такого и после Тиграна II Великого, славного правителя Армении. Нет ни одной причины с точки зрения географического положения и ресурсов, по которой доход жителей Армении должен быть выше, чем у грузин, но этот трюк провернул с Грузией Иванишвили.

Давайте поговорим о цифрах в конце президентства Шеварднадзе, ВНП Грузии на душу населения составлял 1000 долларов, к концу 2012 года, во время моего правительства он составлял 4000 долларов. Каждый грузин стал в четыре раза богаче, чем был раньше.

Это цифры, которые говорят о том, что если бы не произошло катастрофы в 2012 году, если бы мое правительство не ушло, Грузия сегодня была бы на таком же уровне, где сейчас находится Греция и Хорватия, и женщинам не приходилось бы покидать свои семьи, заботиться о стариках и убирать чужие дома, нашим рабочим не приходилось бы гнуть спины и ломать шеи на стройках», — заявил Саакашвили в своем видеообращении.

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в 2019 году ВВП на душу населения Армении (4,76 тыс. долларов) впервые превзошел показатели Азербайджана (4,72 тыс.) и Грузии (4,63 тыс.).