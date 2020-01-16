В Борисове пропал подросток

В Минской области ведется поиск 16-летнего Дмитрия Герды, о судьбе которого уже более суток ничего не известно.

Как сообщается, подросток 15 января примерно в 11 часов ушел из дома (проживает в Борисове на улице Галицкого, 11) в неизвестном направлении и пропал.

Родные и близкие ничего не знают о его местонахождении.

Ранее сообщалось, что в Анапе был найден пятилетний Михаэль Якимчик, которого искали 2,5 месяца, а из Толочинского социально-педагогического центра пропала 15-летняя Мария Кирикович.