Биржа: доллар упал, а евро вырос на торгах 16 января

На завершившихся торгах на Белорусской валютно-фондовой доллар сдал совсем немного, а вот евро укрепил свои позиции.

Так, американская валюта завершила сессию на отметке 2,1247 белорусского рубля (-0,0001 пункта). Потеряла сегодня и российская валюта. Минус составил 0,0059 пункта — 3,4523 белорусского рубля за 100 российских.

А вот европейская валюта добавила еще 0,0043 пункта — 2,3692 белорусского рубля.

Как писали Naviny.by, белорусские власти не будут индексиовать доходы населения за декабрь 2019 года.

Ранее сообщалось, что за минувший год белорусами было продано валюты на 9,763 млрд долларов (в эквиваленте), а приобретено 9,165 млрд.