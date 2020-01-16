Экс-премьер Марчук: если РФ захочет напасть на Украину с белорусского направления, у Лукашенко никто и спрашивать не будет

У Александра Лукашенко нет агрессивных планов в отношении Украины, но Россия его мнение спрашивать не будет.

Как заявил в интервью сайту glavcom.ua бывший премьер-министр Украины, экс-глава СБУ, бывший представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, «белорусское направление по своей критичности для нас может неожиданно стать суперактуальным и в военном, и в экономическом, и в международном смыслах».

Он не исключил, что может сложиться так, что «президент Лукашенко мало что сможет изменить».

Марчук считает, что белорусский президент «действительно нормально» относится к южной соседке и «не имеет агрессивных планов относительно Украины. Но как иногда люди говорят: а его никто и спрашивать не будет».

Свою позицию он пояснил «гигантским прессингом, который Россия за последние годы применила к Беларуси с целью ее полной интеграции в Союзное государство согласно их двустороннему договору времен позднего Ельцина».

«Я глубоко убежден, что в нашей дальнейшей работе мы должны исходить именно из такого сценария. Основания для такого вывода мне дают стремительные изменения в российско-белорусских отношениях. Но, как говорят, без суеты и без паники, понимая при этом, что белорусы как люди в целом относятся к Украине несравнимо лучше, чем россияне. За четыре года участия в минском процессе я хорошо изучил эту проблему и сейчас продолжаю детально ее мониторить», — отметил политик.

Марчук обратил внимание на недавние учения «в небе над Беларусью» российской стратегической авиации, которая наносила «условные удары по политическим и военным объектам в западной части Украины», а также на российско-белорусские учения «Запад-2017».

«Если это «союзное государство» по российскому сценарию состоится, то у Лукашенко никто никаких разрешений спрашивать не будет, ведь будет единая оборонная политика и единая оборонная система», — считает Евгений Марчук.

Он выразил удовлетворение тем, что за последние два года «удалось практически завершить демаркацию государственной границы с Беларусью».

«Но этого очень и очень мало. Я и раньше критиковал наш МИД и вижу, что и сейчас к этому не очень серьезно относятся. Нам нужно вести очень активную многоплановую работу с нашими соседями. И не только с Беларусью», — убежден украинский политик.

Со ссылкой на специалистов он обратил внимание на ремонт дорог в южной части Беларуси.

«Для военных большое значение имеет качество дорог, мостов или речных переправ. В последнее время в южной Беларуси были отремонтированы некоторые дороги и переправы, что делалось якобы для гражданских нужд. Но военным очень легко определить, какая дорога или мост сделаны для 35-тонного танка, а какая — для пятитонного трактора. То есть белорусы сделали такой ремонт дорог и переправ, что они спокойно могут использоваться для переброски тяжелой военной техники», — заявил Марчук.