Госдума разрешила Путину назначить Мишустина премьер-министром РФ

На сегодняшнем своем заседании Госдума дала согласие президенту РФ на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина премьер-министром.

Фото пресс-службы Госдумы

За это решение проголосовали 383 депутата при 41 воздержавшимся.

В преддверии голосования Мишустин провел переговоры с представителями фракций в нижней палате парламента.

В соответствии с Конституцией РФ, глава правительства назначается президентом «с согласия Государственной думы».

Напомним, выступая вчера с ежегодным посланием Владимир Путин предложил внести изменение в Основной закон, благодаря которому в будущем нижняя палата парламента получит право утверждать премьер-министра, его замов и федеральных министров.

Вот кто возглавлял правительство России в постсоветский период: