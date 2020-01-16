Госдума разрешила Путину назначить Мишустина премьер-министром РФ
На сегодняшнем своем заседании Госдума дала согласие президенту РФ на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина премьер-министром.
За это решение проголосовали 383 депутата при 41 воздержавшимся.
В преддверии голосования Мишустин провел переговоры с представителями фракций в нижней палате парламента.
В соответствии с Конституцией РФ, глава правительства назначается президентом «с согласия Государственной думы».
Напомним, выступая вчера с ежегодным посланием Владимир Путин предложил внести изменение в Основной закон, благодаря которому в будущем нижняя палата парламента получит право утверждать премьер-министра, его замов и федеральных министров.
Вот кто возглавлял правительство России в постсоветский период:
- Борис Ельцин (с 16.05.92 по 15.06.92);
- Егор Гайдар (первый зампред; 15.06. 92-14.12.92);
- Виктор Черномырдин (14.12.92-23.03.98);
- Сергей Кириенко (23.03.98-23.08.98);
- Виктор Черномырдин (и.о.; 23.08.98-11.09.98);
- Евгений Примаков (11.09.98-12.05.99);
- Сергей Степашин (12.05.99-09.08.99);
- Владимир Путин (09.08.99-7.05.2000);
- Михаил Касьянов (7.05.00-24.02.04);
- Михаил Фрадков (5.03.04-14.09. 07);
- Виктор Зубков (14.09.07-8.05.08);
- Владимир Путин (8.05.08-7.05.12);
- Дмитрий Медведев (8.05.12-15.01.20).