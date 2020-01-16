«Белджи» продал в 2019 году машин на четверть миллиарда долларов

Завод «Белджи» в 2019 году продал автомобилей марки Geely на 250 млн долларов и сработал с рентабельностью около 5%, сообщил 16 января на пресс-конференции в Минске директор белорусско-китайского СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский.

«В 2019 году мы произвели 20 151 автомобиль. В ноябре мы работали в режиме полной производственной мощности, выпуская 120 автомобилей в смену в односменном режиме с коллективом 1,5 тысячи человек. Рентабельно работаем, рентабельность пока небольшая — 5%. Но это позволило в конце года поделиться частью своей прибыли с покупателями, объявив какие-то маркетинговые акции», — сказал Свидерский.

В ноябре 2017 года при запуске завода «Белджи» было заявлено, что для выхода на рентабельность необходимо реализовывать минимум 35 тысяч автомобилей в год. Директор предприятия пояснил, почему удается быть рентабельными даже при меньших объемах выпуска.

Как отметил Свидерский, сейчас завод выпускает три модели в 28 модификациях.

«У нас есть и седаны, которые стоят 23 тысячи рублей, и есть кроссоверы комплектации «лакшери», которые стоят 58 тысяч рублей. По деньгам наш объем продаж за 2019 год составил 250 млн долларов. И это позволило нам выйти на рентабельность 5%. Поскольку мы работаем в одну смену, с высокой эффективностью и в нужном ценовом сегменте. То есть, например, если бы это были седаны Geely E3, то нам бы для выхода на рентабельность потребовалось продать 40 тысяч машин в год», — пояснил он, отвечая на вопрос БелаПАН.

По словам руководителя предприятия, в 2020 году «Белджи» планирует продать 30 тысяч автомобилей. Также на предприятии ставят задачу расширить географию поставок в страны Евразийского экономического союза и другие близлежащие государства. В настоящее время «Белджи» продает свою продукцию в Беларуси и России.

«Вторая стратегическая задача, и мы с нашими китайскими партнерами договорились: как только появляется новая модель в Китае, мы хотим, чтобы она, адаптированная под наши условия, в кратчайшие сроки появлялась на нашем производстве. Например модель SX 11, ее производство уже идет. Планируем вывод на рынок в феврале. Больших подробностей пока не раскрываем, поскольку должна оставаться какая-то интрига при выводе новой модели», — сообщил Свидерский.

По его словам, все технические, испытательные и подготовительные работы по этой модели завершены.

«Причем в Беларуси модель появится раньше, чем в России, хотя в Россию тоже отгружены первые машины — для ознакомления дилеров, тестирования», — отметил директор «Белджи».

Финансовая программа льготного кредитования, сообщил Свидерский, будет продолжена.

«Мы с банками решили все вопросы по продлению финансовой программы, то есть она будет работать и в 2020 году», — подчеркнул он.

Сейчас на предприятии выпускают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.