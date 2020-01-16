На Australian Open состоялась жеребьевка основной сетки

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16 января прошла жеребьевка основной сетки первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии.

Первая ракетка Беларуси и 12-я ракетка мира Арина Соболенко «посеяна» под 11-м номером и в первом раунде встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро (54).

Соперник Александры Саснович (99) пока не определился. Это будет представительница квалификации.

Виктория Азаренко (50) по личным причинам на Australian Open не заявилась. А Ольга Говорцова (190) не прошла квалификацию.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти начнет турнир матчем против украинки Леси Цуренко (120).

В мужской сетке Беларусь пока представляет лишь 27-летний Егор Герасимов (98). Его соперником по первому кругу будет Каспер Рууд (46) из Норвегии. Ранее между собой игроки не встречались.

25-летний Илья Ивашко (148) дошел до третьего раунда квалификации. 17 января его ожидает решающий матч за выход в основную сетку. Соперник — Чжэ Ли (206) из Китая.

Матчи основной сетки начинаются в понедельник, 20 января.
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Тэги: Australian Open Персона: Арина Соболенко Александра Саснович Карла Суарес-Наварро Ольга Говорцова Виктория Азаренко Эшли Барти Леся Цуренко Егор Герасимов Каспер Рууд Илья Ивашко Чжэ Ли

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