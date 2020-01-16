В этом году выставки «Моторшоу» в Беларуси не будет

Международный автосалон «Моторшоу» в Минске в этом году проводиться не будет, сообщил 16 января на пресс-конференции в Минске член правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Дмитрий Ярота.

«Точно понятно, что в 2020 году выставки не будет. Что касается перспектив такой выставки в нашей стране, то, с одной стороны, сегодня интернет душит выставочное движение по всему миру, а с другой — лишь руководители дилерских центров, импортеры решают, делать такой праздник или нет», — отметил Ярота.

По его словам, каждый год в автомобильной ассоциации поднимается этот вопрос, но пока общего согласия проводить очередное «Моторшоу» нет.

Ярота не исключает, что, возможно, появление нового выставочного центра воодушевит дилеров на проведение автосалона, хотя, по его мнению, и прежняя площадка «Минск-Арены» была достаточна удобной и вместительной.

«Я наблюдаю еще такой факт, что новое поколение маркетологов уже разучилось или не знает, как работать на выставках. Все они в основном занимаются размещением баннеров и поисковой рекламой в интернете. В основном весь рекламный бюджет сегодня туда и направлен. А «Моторшоу» — это в том числе и инвестиции, и праздник, это более серьезные затраты, на которые должны решиться руководители, инвестируя больше денег, чем в обычную рекламу», — сказал Ярота.

В свою очередь генеральный директор БАА Александр Сидоревич обратил внимание, что организация стендов и участие в такой выставке несет затраты, а круг потенциальных участников не очень велик. «Ведь 57% рынка занимают три дилера. Это не может быть выставка трех–пяти брендов, участвовать должны все», — заметил он.

Последний раз выставка «Моторшоу» работала в Беларуси в 2013 году, местом ее проведения впервые был выбран конькобежный стадион «Минск-Арены». Свои стенды представили 24 автомобильные марки. Всего на выставке было размещено около 200 автомобилей. По данным организаторов, ее посетило порядка 65 тысяч человек.