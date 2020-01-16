Казахстанец пытался вывести трех могилевчанок в Россию для занятия проституцией

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В Беларуси расследуется уголовное дело против 41-летнего гражданина Казахстана, обвиняемого в покушении на организацию занятия проституцией, сопряженном с вывозом лиц за пределы государства.

Как сообщили в Следственном комитете, в ноябре фигурант, обещая высокие заработки, убедил трех могилевчанок выехать в Новосибирск для занятия проституцией.

Его и девушек задержали в Могилеве в момент посадки в маршрутку.

В настоящее время он находится СИЗО.
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Тэги: проституция вовлечение в проституцию Город: Могилев

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