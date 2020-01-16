Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

16 января в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка на 10 километров.

Победителем стал француз Мартен Фуркад. Это его третья победа подряд в личных гонках. Второе место у его соотечественника Кантена Фийона-Майе (+3,1), третьим стал немец Бенедикт Долль (+12,0). Все призеры прошли дистанцию без промахов.

Лучшим из белорусов стал Роман Ёлетнов — 23-е место (1+0; +1:07,2). У Никиты Лобастова 43-е время (0+0; +1:38,6), у Антона Смольского — 48-е (1+1; +1:43,8). Сергей Бочарников с тремя промахами (2+1) занял лишь 84-е место (+2:37,4).

Всего в гонке приняли участие 111 биатлонистов.

По результатам спринта Елётнов, Лобастов и Смольский отобрались в гонку преследования, которая пройдет 19 января.