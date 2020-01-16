Латвия предлагает свои услуги по поставке нефти в Беларусь

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш не исключает экспорта нефти в Беларусь через порты своей страны. Об этом он заявил узкому кругу журналистов 16 января в Минске после встречи с Александром Лукашенко.

В сюжете, вышедшем на OНТ , глава правительства отметил, что «с одной стороны, можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность — импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь».

Он сообщил, что стороны уже начали работу в этом направлении: «Мы обсуждаем уже такие возможности. Конечно, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным. Здесь мы видим большие возможности для Латвии и Беларуси».

Отвечая на вопрос о сроках достижения договоренностей, Кариньш заявил, что этот вопрос следует задавать компаниям.

«Правительство Латвии в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей, — подчеркнул он. — Мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях. В таком случае можно планировать бизнес. Это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон».

О том, что Беларусь продолжает комплексную работу по поиску альтернативных поставщиков нефти, сообщили ранее БелаПАН в концерне «Белнефтехим».

«Переговоры идут комплексные. Это и Польша, и Азербайджан, и Казахстан, и Украина, и страны Балтии», — отметили в концерне.

Напомним, Александр Лукашенко ранее рассказал, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.

Как ранее писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. Новые контракты пока не подписаны. После прекращения поставок нефти Беларусь, в свою очередь, приостановила экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.