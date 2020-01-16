Хайди Грау: количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе сократилось

Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе в январе сократилось по сравнению с декабрем.

Как заявила журналистам новый спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Хайди Грау по итогам прошедшего 16 января в Минске первого в новом году раунда переговоров, «в январе по сравнению с концом прошлого года заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня. Особенно важно отметить, что в прошлом году не погиб ни один ребенок», — сказала она.

Грау отметила, что главной причиной гибели гражданского населения являются мины, и призвала стороны активизировать разминирование местности.

По ее словам, работа ТКГ в основном была ориентирована на имплементацию решений, принятых на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже.

На заседании рабочей подгруппы по безопасности обсуждалось определение дополнительных участков разведения сил и средств. Гуманитарная подгруппа подвела итоги обмена удерживаемыми, состоявшегося 29 декабря, экономическая рабочая группа обсудила вопрос водоснабжения через линию соприкосновения.

Политическая подгруппа занималась вопросами особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей и имплементацией «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Следующая встреча состоится 29 января.

Швейцарка Хайди Грау сменила на посту спецпредставителя ОБСЕ австрийского дипломата Мартина Сайдика.