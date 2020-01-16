Взрыв в гаражном кооперативе в Бресте: пострадали три человека, повреждены пять авто

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Три человека серьезно пострадали в результате взрыва, произошедшего в одном из гаражных кооперативов Бреста.

По информации регионального управления МЧС, ЧП зарегистрировано сегодня днем на улице Коммерческой.

Как отметили спасатели, «произошло полное разрушение гаражей на площади 167 кв. м, открытого горения не наблюдалось, оно происходило под обрушившимися конструкциями на площади около 10 кв. м».

Пострадавшими оказались двое мужчин и женщина. В результате взрыва повреждено пять автомобилей.
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Тэги: взрыв гараж Город: Брест

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