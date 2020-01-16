Эксперт назвала три главных правила оздоровления кишечника

/ Мир
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По мнению австралийского эксперта Карлы Оутс, есть три главных правила, придерживаясь которых, можно обезопасить кишечник.

Ее советы были опубликованы в The Daily mail.

Она рекомендует уменьшить до минимума потребление сахара, так как именно сахар, а так же продукты глубокой обработки провоцируют развитие воспалительных процессов в кишечнике.

Во-вторых, Оутс советует спать не менее восьми часов в сутки, так как именно во время сна кишечник избавляется от токсических веществ. Во время сна, по словам эксперта, именно в кишечнике происходит выработка серотонина — около 90 процентов от всего количества.

Последнее, что она рекомендует, это ввести в свой рацион ферментированные продукты: квашеную капусту, кимчи (капуста по-корейски). Они помогают повысить уровень пробиотиков в кишечнике, вырабатывающих полезные бактерии и стимулирующие иммунную систему, пишет med-heal.ru.

Как ранее сообщалось, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде, гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, наносящие вред слизистой оболочке кишечника.

 

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Тэги: здоровье кишечник Персона: Карла Оутс

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