В ФРГ в восьмой раз подряд зафиксирован профицит бюджета

Доходы Германии в 2019 году превысили его расходы. Произошло это в восьмой раз подряд.

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Профицит бюджета составил 49,8 млрд евро (1,5% ВВП), сообщило Федеральное статистическое ведомство, основываясь на предварительных подсчетах (в прошлом году профицит составлял 1,9% ВВП).

В то же время, отмечают статистики, рост экономики в 2019-м составил, по предварительным данным, лишь 0,6%, что является наименьшим показателем за последние шесть лет.

По мнению экспертов Destatis, замедление роста ВВП ФРГ связано с торговыми конфликтами, кризисом в автопроме и проблемами, связанными с Brexit.

Число работающих в Германии впервые превысило 45-миллионную отметку и достигло показателя 45,3 миллиона человек, что на 400 тысяч выше, чем в 2018 году, пишет DW.