Создано приложение, которое сравнивает цены в минских магазинах

В Минске вскоре заработает приложение по сравнению цен на все товары в супермаркетах разных сетей. Разработка белорусской команды позволит со смартфона отслеживать цены на продукты и выбирать магазины, в которых они дешевле.

Сервис получит название InfoPrice. Разработчики не ограничатся продуктами питания, а собираются оцифровать весь ассортимент ритейлеров. Тем самым можно будет сопоставить цены на любой товар, но в разных сетях. А если в приложении собрать корзину продуктов, то система сравнит общие чеки и подскажет, в каком магазине этот набор товаров окажется дешевле.

Систему можно настроить «под себя»: скажем, если возле дома работают только две торговые сети, то можно настроить поиск лучших цен только среди них. Под каждым товаром будут указаны места и даты фиксации его стоимости.

Цены на товары будет ежедневно собирать команда «тайных покупателей». И здесь основное ноу-хау — в способе сборе информации: для проекта создано устройство и написана программа, которые позволят автоматически считывать штрихкоды и загружать сведения в базу данных. Вручную останется только ввести текущую стоимость.

Первыми планируют отмониторить крупные объекты — супермаркеты и гипермаркеты, так как цены в них, как правило, ниже.

Ожидается, что мобильное приложение будет доступно в марте.

«Белоруссий сервис будет во многом уникальным, хотя схожие приложения работают в США, Канаде и некоторых странах Европы. В СНГ тоже были попытки запустить такие проекты, но их авторы рассчитывали на получение информации от покупателей, что и оказалось ахиллесовой пятой. Мы же обладаем собственным штатом, который будет постоянно отслеживать цены на все товары у разных ритейлеров», — поясняет один из разработчиков Роман Андрухов.