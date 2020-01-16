Минское «Динамо» проиграло «Витязю»

Минское «Динамо» потерпело очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

На этот раз «бело-голубые» уступили в гостях «Витязю». Встреча в Подольске завершилась викторией хозяев — 5:1:

1:0 — Варфоломеев (06:39);

2:0 — Ларичев (10:42);

3:0 — Лаюнен (29:12-бол.);

4:0 — Чернов (39:05);

5:0 — Моисеев (47:12);

5:1 — Дадонов (56:53).

Теперь минчан ожидают два домашних поединка, после чего последует пятиматчевая выездная серия. В этих встречах соперниками «зубров» будут: