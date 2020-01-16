Минское «Динамо» проиграло «Витязю»

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Минское «Динамо» потерпело очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

На этот раз «бело-голубые» уступили в гостях «Витязю». Встреча в Подольске завершилась викторией хозяев  — 5:1:

1:0 — Варфоломеев (06:39);

2:0 — Ларичев (10:42);

3:0 — Лаюнен (29:12-бол.);

4:0 — Чернов (39:05);

5:0 — Моисеев (47:12);

5:1 — Дадонов (56:53).

Теперь минчан ожидают два домашних поединка, после чего последует пятиматчевая выездная серия. В этих встречах соперниками «зубров» будут:

  • 21.01. — «Спартак»;
  • 25.01. — «Северсталь;
  • 28.01. — СКА;
  • 30.01. — «Автомобилист»;
  • 01.02. — «Сибирь»;
  • 11.02. — «Динамо» (Р);
  • 13.02. — «Локомотив».
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Подольск

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