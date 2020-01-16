Минское «Динамо» проиграло «Витязю»
Минское «Динамо» потерпело очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
На этот раз «бело-голубые» уступили в гостях «Витязю». Встреча в Подольске завершилась викторией хозяев — 5:1:
1:0 — Варфоломеев (06:39);
2:0 — Ларичев (10:42);
3:0 — Лаюнен (29:12-бол.);
4:0 — Чернов (39:05);
5:0 — Моисеев (47:12);
5:1 — Дадонов (56:53).
Теперь минчан ожидают два домашних поединка, после чего последует пятиматчевая выездная серия. В этих встречах соперниками «зубров» будут:
- 21.01. — «Спартак»;
- 25.01. — «Северсталь;
- 28.01. — СКА;
- 30.01. — «Автомобилист»;
- 01.02. — «Сибирь»;
- 11.02. — «Динамо» (Р);
- 13.02. — «Локомотив».