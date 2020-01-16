Румас оценил управленческий талант и политическую дальновидность Медведева

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 16 января провел телефонный разговор с Дмитрием Медведевым, сложившим с себя полномочия премьер-министра.

Как сообщила пресс-секретарь Совмина Александра Исаева на своей странице в соцсети, Румас поблагодарил Медведева за «совместную плодотворную работу», а также отметил, что «высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза».

Румас также подчеркнул «управленческий талант и политическую дальновидность» бывшего коллеги, которые помогут решать актуальные задачи по построению сильной и независимой России, а также «укреплению понимания и доверия между нашими братскими народами».

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин освободил Медведева от должности премьера и назначил его своим заместителем в Совбезе.