В пятницу в Беларуси будет до +6°С
В последний день рабочей недели погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется. Местами туман, в ночные и утренние часы слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Как ранее писали Naviny.by, в связи с неблагоприятными погодными явлениями на пятницу объявлен желтый уровень опасности.
Ветер ночью западный, днем переменных направлений умеренный. Температура воздуха:
- минимальная ночью -3..+3°С;
- максимальная днем +1..+6°С.
Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.