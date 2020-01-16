В пятницу в Беларуси будет до +6°С

В последний день рабочей недели погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется. Местами туман, в ночные и утренние часы слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Как ранее писали Naviny.by, в связи с неблагоприятными погодными явлениями на пятницу объявлен желтый уровень опасности.

Ветер ночью западный, днем переменных направлений умеренный. Температура воздуха:

минимальная ночью -3..+3°С;

максимальная днем +1..+6°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.