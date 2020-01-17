Второй день подряд на севере страны обновляются рекорды тепла за весь период метеонаблюдений
Новые рекорды тепла за весь период метеонаблюдений зафиксированы 16 января на севере Беларуси.
Исторические максимумы дня превышены на 7 из 11 метеостанций Витебской области. В Верхнедвинске воздух прогрелся до 6,5 градуса тепла (было 5,8 в 1989 году), в Полоцке — до 6,3 (5,4 в 2007-м), Шарковщине — также до 6,3 (5,5 в 1989-м), Лепеле — до 6 (5,3 в 1989-м), Езерище (самый северный населенный пункт страны) — до 5,9 (4,9 в 2007-м), Витебске — до 5,5 (5 в 2007-м), Сенно — до 5,3 (4,9 в 2007-м).
Кроме того, пали рекорды в Нарочи на севере Минской области — 6,5 градуса (4,5 в 2007 году), Могилеве — 4,4 (4,3 также в 2007-м) и Мстиславле, где наблюдения проводятся всего 11 лет, — 2,4 (1 градус выше нуля 16 января 2015 года).
Накануне в стране обновился рекорд дня за весь период наблюдений за погодой (8,1 градуса в Бресте против 8 градусов на метеостанции «Полесская» 13 лет назад). Прежние максимумы были превышены на 23 метеостанциях, включая расположенные в четырех областных центрах (помимо Бреста это Витебск, Гродно и Могилев). В 19 случаях побиты рекорды 2007 года, в трех — 1993-го, в одном — 2015-го (Мстиславль).
Первые температурные рекорды нового года были зафиксированы 3 января. Тогда в Минске и Борисове воздух прогрелся до 6,5 градуса тепла. В обоих городах были обновлены максимумы дня 28-летней давности — 5,9 и 6,4 градуса соответственно.
В декабре прошедшего года рекорды тепла фиксировались 11 дней (9, 11, 12, 16—19, 21—23 и 25 декабря).
В ближайшие дни очень теплая для этого времени погода сохранится.
(Использованы оперативная карта температур и архив Белгидромета на погодном ресурсе