Второй день подряд на севере страны обновляются рекорды тепла за весь период метеонаблюдений

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Новые рекорды тепла за весь период метеонаблюдений зафиксированы 16 января на севере Беларуси.

Исторические максимумы дня превышены на 7 из 11 метеостанций Витебской области. В Верхнедвинске воздух прогрелся до 6,5 градуса тепла (было 5,8 в 1989 году), в Полоцке — до 6,3 (5,4 в 2007-м), Шарковщине — также до 6,3 (5,5 в 1989-м), Лепеле — до 6 (5,3 в 1989-м), Езерище (самый северный населенный пункт страны) — до 5,9 (4,9 в 2007-м), Витебске — до 5,5 (5 в 2007-м), Сенно — до 5,3 (4,9 в 2007-м).


На пятницу объявлен желтый уровень опасности

Кроме того, пали рекорды в Нарочи на севере Минской области — 6,5 градуса (4,5 в 2007 году), Могилеве — 4,4 (4,3 также в 2007-м) и Мстиславле, где наблюдения проводятся всего 11 лет, — 2,4 (1 градус выше нуля 16 января 2015 года).

Накануне в стране обновился рекорд дня за весь период наблюдений за погодой (8,1 градуса в Бресте против 8 градусов на метеостанции «Полесская» 13 лет назад). Прежние максимумы были превышены на 23 метеостанциях, включая расположенные в четырех областных центрах (помимо Бреста это Витебск, Гродно и Могилев). В 19 случаях побиты рекорды 2007 года, в трех — 1993-го, в одном — 2015-го (Мстиславль).

Первые температурные рекорды нового года были зафиксированы 3 января. Тогда в Минске и Борисове воздух прогрелся до 6,5 градуса тепла. В обоих городах были обновлены максимумы дня 28-летней давности — 5,9 и 6,4 градуса соответственно.

В декабре прошедшего года рекорды тепла фиксировались 11 дней (9, 11, 12, 16—19, 21—23 и 25 декабря).

В ближайшие дни очень теплая для этого времени погода сохранится.

(Использованы оперативная карта температур и архив Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.)
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Тэги: погода температурный рекорд

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