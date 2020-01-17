Соболенко проиграла Ястремской в полуфинале турнира в Аделаиде

Первая ракетка белорусского тенниса Арина Соболенко не смогла пробиться в финал турнира ВТА категории «Премьер», который проходит в австралийской Аделаиде.

Наша спортсменка уступила в двух партиях украинке Даяне Ястремской — 4:6, 6:7.

Ранее Naviny.by писали, что 16 января прошла жеребьевка основной сетки первого в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии.

Своих соперниц узнали белоруски:

Арина Соболенко сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро;

Александра Саснович — с представительницей квалификации.

Матчи основной сетки начинаются уже в понедельник, 20 января.