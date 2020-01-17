Соболенко проиграла Ястремской в полуфинале турнира в Аделаиде
Первая ракетка белорусского тенниса Арина Соболенко не смогла пробиться в финал турнира ВТА категории «Премьер», который проходит в австралийской Аделаиде.
Наша спортсменка уступила в двух партиях украинке Даяне Ястремской — 4:6, 6:7.
Ранее Naviny.by писали, что 16 января прошла жеребьевка основной сетки первого в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии.
Своих соперниц узнали белоруски:
- Арина Соболенко сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро;
- Александра Саснович — с представительницей квалификации.
Матчи основной сетки начинаются уже в понедельник, 20 января.