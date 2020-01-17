В центре Минска во время движения загорелся «Вольво»
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Накануне в центре Минска во время движения загорелся легковой автомобиль.
По информации городского управления МЧС, напротив дома №27 по улице Ленина в моторном отсеке «Вольво 850» возникло возгорание.
Прибывшие спасатели пришли на помощь водителю и потушили пожар.
Всего за минувшие сутки на территории страны произошло шесть пожаров (с начала года 234).
Напомним, в четверг в Бресте в гаражном кооперативе произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека и повреждены пять авто.