Область повышенного атмосферного давления будет править бал в Беларуси

Сегодня республика окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Белгидромете. Существенных осадков не прогнозируется.

В некоторых районах сгустится туман. На некоторых участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный.

Температура воздуха в течение дня +2..+4°C.

Как ранее писали Naviny.by, в связи с неблагоприятными погодными явлениями на пятницу объявлен желтый уровень опасности.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.

Отметим, 16 января на севере Беларуси были зафиксированы новые рекорды тепла за весь период метеонаблюдений.