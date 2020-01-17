Полтысячи детей пострадали в Беларуси за год от педофилов

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В МВД рассказали, как ведут работу по борьбе с педофилами, от действий которых ежегодно страдают сотни детей.

Фото pixabay.com

Как сообщил начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ, в прошлом году от педофилов в Беларуси пострадали 487 детей.


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По его словам, интернет не только «великое благо», но и «великое зло».

Несмотря на то, что злоумышленники используют разные хитрые способы остаться инкогнито, милиция научилась их распознавать.

«Мы создали подразделение интернет-разведки, которое достаточно эффективно выявляет и торговцев наркотиками, и потенциальных педофилов», — рассказал офицер.

Он отметил, что специальное ПО позволяет в режиме онлайн видеть IP-адреса интересующихся контентом сексуального характера с участием малолетних: «Поверьте, достаточно серьезные масштабы такой "зараженности" республики в этой части».

Казакевич сообщил, что за последние шесть лет количество выявленных и пресеченных преступлений в отношении детей, связанных с сексуальным насилием, увеличилось в 22 раза, а количество педофилов, деятельность которых пресекла милиция, увеличилось в семь раз.
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Тэги: педофилия Персона: Геннадий Казакевич

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