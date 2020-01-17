Во время взрыва в Барановичах мужчине оторвало ноги

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Накануне в Барановичах произошел взрыв снаряда в частном владении 72-летнего пенсионера.

Мужчина сам позвонил в милицию, сообщив о происшествии.

Как сообщается, снаряд он недавно нашел в лесу возле деревни Деревной, принес домой и оставил во дворе.


Взрыв в гаражном кооперативе в Бресте: пострадали три человека, повреждены пять авто

От взрыва пострадали три человека. Больше всего досталось 40-летнему мужчине (у него травматическая ампутация обеих ног на уровне голени).

Сам хозяин жилища получил осколочные ранения, а 49-летний мужчина — открытый перелом правой голени.

Взрывной волной повреждены два автомобиля и гараж, пишет «НК».

Как сообщили прибывшие на место происшествия военные саперы, во дворе было найдено еще несколько снарядов времен Великой Отечественной войны.
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Тэги: взрыв травматическая ампутация Город: Барановичи

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