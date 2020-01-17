Эксперт объяснил низкий рост экономики в регионах

Исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук объяснил, почему в регионах страны наблюдается низкий рост экономики.

«Белорусская экономика устойчиво находится в зоне стагнации. И как сказал премьер-министр Сергей Румас, белорусская экономическая модель исчерпала себя и необходимы существенные институциональные структурные системные изменения, на которые в 2019 году власти не пошли и даже не оформили на уровне концепции», — отметил в комментарии БелаПАН Романчук.

По его мнению, происходящее в регионах является отражением разного уровня деградации той системы, которая была создана десятилетия назад.

«Если есть деньги у центра, то и регионы как-то шевелятся и их осваивают, нет денег — не осваивают. Есть спрос на традиционные продукты (нефтепродукты, калийные удобрения, металлы) ВРП растет, нет спроса — все в убытках», — заметил эксперт.

Также он отметил, что в стране ничего не меняется, а все идет по накатанной колее: «Роль правительства только в том, чтобы распределять финансовые потоки, к генерации которых оно не приложило усилия, перенаправляет в те проекты, которые им лично выгодны по материальным и должностным соображениям».

По мнению директора центра, страна в целом «идет к закату БССР».

Отвечая на уточняющий вопрос, почему в Гродненской области зафиксирована рецессиия и она 11 месяцев фиксировалась в Витебской области, эксперт заметил: «Это произошло не потому, что гродненские власти стали хуже работать, просто там в рамках конкретного периода так получилось. В плане регионального развития у нас все плохи. Нет региональной политики, нет местного самоуправления. Это не низкое качество местных управленческих элит, а следствие того, кто ближе к кормушке подошел и отщипнул себе денег. Например, Орша так смогла, поэтому Витебская область почти вышла из рецессии. Системной структурной политики наверху и в регионах пока у нас нет, поэтому такой результат».

Валовой региональный продукт (ВРП) в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился в Минской, Могилевской и Брестской областях, а также в Минске. В Гомельской области и Витебской — не изменился, в Гродненской ВРП снизился, свидетельствуют данные Белстата.

Ранее в экономике Витебской области рецессия отмечалась 11 месяцев подряд. По итогам 2019 года ВРП остался без изменений и составил 9 млрд 903,3 млн рублей (доля в ВВП — 7,5%). Также на том же уровне остался ВРП в Гомельской области и составил 13 млрд 456,6 млн рублей (10,2%). В Гродненской области в 2019 году ВРП снизился на 0,4% до 10 млрд 838,9 млн (доля в ВВП — 8,2%).

Напомним, Александр Лукашенко пообещал не так давно, что перемены в стране пролизойдут, но они не будут носить революционный характер. Об этом он заявил на совещании с руководством правительства.