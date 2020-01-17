Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

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Глава украинского правительства Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Фото пресс-службы президента Украины

В Офисе (Администрации) президента подтвердили, что получили прошение и отметили, что президент в ближайшее время отреагирует на него.

Как отметил премьер в своем обращении к гражданам страны на своей странице в соцсети, в последние четыре месяца команда президента «много работала над страной, чтобы ее изменить», и за это короткое время «нам удалось многое».

Однако, отметил он, в последние дни «все стали свидетелями событий, которые развиваются вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве».

«Их содержание искусственно создает впечатление, как будто я и моя команда — не уважаем президента, который является нашим политическим лидером».

Гончарук подчеркнул, что пришел на должность премьера, чтобы «выполнять программу президента». Поэтому, чтобы не возникло каких-то сомнений «в нашем уважении и доверии президенту», он и написал заявление об отставке.

Глава Кабинета министров считает Владимира Зеленского человеком, которому украинцы высказали «беспрецедентное доверие», а поэтому «имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну».

На этой неделе в сети появились записи, где якобы премьер-министр Украины, первый зампред Нацбанка Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».

Такжи на «пленках» слышно, как Гончарук опасается, что правительство будут обвинять в том, что оно «ухандохало экономику».

Алексей Гончарук был назначен на должность премьер-министра 29 августа 2019 года. За его кандидатуру, выдвинутую президентом, проголосовали 290 народных депутатов.

В начале ноября 2019-го Верховная рада Украины утвердила программу действий нового правительства.
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Тэги: Украина Персона: Алексей Гончарук

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