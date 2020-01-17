Милиция продолжает розыск 17-летней девушки, которая в июне сбежала из дома
Правоохранители Витебской области продолжают розыск 17-летней Яны Давыденок, о судьбе которой ее родственники ничего не знают с июня прошлого года.
Как отмечают правоохранители, мать девушки сообщили милиции, что «ее дочь последнее время втайне от родителей тесно общалась с 47-летним мужчиной, уроженцем Верхнедвинского района. В итоге девушка уехала с ним из агрогородка Кохановичи в неизвестном направлении».
Не исключено, что пара может находиться за пределами Беларуси. У девушки с собой не было документов и мобильного телефона.
Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Яны, позвонить по телефонам:
- +375 2151 53302;
- +375 29 5141185;
- +375 33 3477919;
- 102.