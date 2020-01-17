Сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности.

Так, в частности, орден Франциска Скорины вручен первому проректору БГПУ им. Максима Танка Светлане Коптевой, а ордена «За службу Родине» III степени удостоены начальник Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Игорь Оберемко и следователь по особо важным делам Следственного комитета Дмитрий Васюкович.

Также Лукашенко вручил дипломы о присвоении почетного звания:

заслуженного работника сельского хозяйства директору агрокомбината «Ждановичи» Григорию Чуйко;

заслуженного строителя — директору ОАО «Минский Промтранспроект» Аркадию Споткаю;

заслуженного изобретателя — главному советнику ЗАО «Голографическая индустрия» Леониду Танину;

заслуженного деятеля науки — главному научному сотруднику отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Валерий Матвеев;

заслуженного работника образования — завкафедрой политологии юрфака БГУ Сергей Решетников и директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежда Васильченко.

Звание заслуженного деятеля искусств присвоено:

профессору кафедры художественно-педагогического образования БГПУ им. Максима Танка Георгий Лойко;

члену Белорусского союза кинематографистов Вере Савиной.

Заслуженными артистами Беларуси стали:

солист Государственного академического ансамбля танца Николай Бабашко;

актер Национального академического драматического театра имени М.Горького Валерий Шушкевич.

Звание заслуженного мастера спорта присвоено:

трехкратному чемпиону мира, восьмикратному обладателю Кубка мира, чемпиону мира среди профессионалов, мастеру спорта международного класса по кикбоксингу и таиландскому боксу Сергею Скибе;

спортсмен-инструктор национальной команды по подводному спорту Дмитрий Гаврилов;

спортсмены-инструкторы национальной команды по радиоспорту — Анна Шевеленко и Сергей Шведко.

По мнению президента, являться лидером в своей сфере — это «великая ответственность и огромный ежедневный труд».

«Государственное признание — это высокое доверие. И я убежден, что вы еще не раз оправдаете его новыми достижениями во благо своего Отечества», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.