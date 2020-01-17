Лукашенко вручил государственные награды

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Сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности.

Так, в частности, орден Франциска Скорины вручен первому проректору БГПУ им. Максима Танка Светлане Коптевой, а ордена «За службу Родине» III степени удостоены начальник Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Игорь Оберемко и следователь по особо важным делам Следственного комитета Дмитрий Васюкович.

Также Лукашенко вручил дипломы о присвоении почетного звания:

  • заслуженного работника сельского хозяйства директору агрокомбината «Ждановичи» Григорию Чуйко;
  • заслуженного строителя — директору ОАО «Минский Промтранспроект» Аркадию Споткаю;
  • заслуженного изобретателя — главному советнику ЗАО «Голографическая индустрия» Леониду Танину;
  • заслуженного деятеля науки — главному научному сотруднику отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Валерий Матвеев;
  • заслуженного работника образования — завкафедрой политологии юрфака БГУ Сергей Решетников и директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежда Васильченко.

Звание заслуженного деятеля искусств присвоено:

  • профессору кафедры художественно-педагогического образования БГПУ им. Максима Танка Георгий Лойко;
  • члену Белорусского союза кинематографистов Вере Савиной.

Заслуженными артистами Беларуси стали:

  • солист Государственного академического ансамбля танца Николай Бабашко;
  • актер Национального академического драматического театра имени М.Горького Валерий Шушкевич.

Звание заслуженного мастера спорта присвоено:

  • трехкратному чемпиону мира, восьмикратному обладателю Кубка мира, чемпиону мира среди профессионалов, мастеру спорта международного класса по кикбоксингу и таиландскому боксу Сергею Скибе;
  • спортсмен-инструктор национальной команды по подводному спорту Дмитрий Гаврилов;
  • спортсмены-инструкторы национальной команды по радиоспорту — Анна Шевеленко и Сергей Шведко.

По мнению президента, являться лидером в своей сфере — это «великая ответственность и огромный ежедневный труд».

«Государственное признание — это высокое доверие. И я убежден, что вы еще не раз оправдаете его новыми достижениями во благо своего Отечества», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
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