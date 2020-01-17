Биржа: на выходных в Беларуси будет пониженный курс доллара и евро

Последние на этой неделе торги на БВФБ завершились падением американской и европейской валют.

Свои сессии три основные иностранные валюты завершили со следующими показателями:

евро: 2,3634 белорусского рубля (-0,0058 пункта);

доллар: 2,1228 белорусского рубля (-0,0019 пункта);

российский рубль: 3,4527 белорусского рубля за 100 российских (+0,0004 пункта).

Отметим, что на открытии торгов конфигурация была противоположной: доллар и евро демонстрировали рост, а российский рубль падение.