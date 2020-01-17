Правозащитники: власть нарушает гражданские права Павла Северинца

Правозащитники и волонтеры лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра «Весна» направили спецдокладчикам ООН уведомление о нарушении права на свободу мирных собраний и выражения мнения сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца.

Как пишет spring96.org , во время декабрьских протестов против углубленной интеграции с Россией Северинец организовывал и участвовал в мирных собраниях.

18 декабря политика задержали и доставили в суд Советского района Минска, где было вынесено решение об аресте на 15 суток. Однако под арест он был отправлен только 26 декабря, после очередного суда, который на этот раз оштрафовал активиста на крупную сумму (около 555 евро в эквиваленте).

После отбывания наказания политик был выпущен на свободу. Через несколько часов снова состоялось два судебных заседания, где он был признан виновным в участии в мирных протестах 20 и 21 декабря и осужден на аресты в 15 суток за каждую акцию. По словам Северинца, эти заседания проходили без его участия.

«Таким образом, Павел Северинец наказан арестом на срок 45 суток и крупным штрафом за организацию мирных собраний и участие в них. Он уже отбыл 15 суток, но ему угрожает отбытие еще 30 суток. Это является грубым нарушением ст. 19 и ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах», — подчеркивают правозащитники.

Кроме того, отмечается в уведомлении, много лет «Белорусская христианская демократия» не может зарегистрироваться в официальном качестве и полноценно участвовать в политической жизни страны, несмотря на то, что оргкомитет по созданию партии неоднократно подавал документы на регистрацию. Это можно рассматривать как «серьезное ограничение права на свободу ассоциаций, гарантированное ст. 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, для членов этой партии и Павла Северинца в частности», говорится в письме.

Обо всех нарушениях прав политика правозащитники уведомили спецдокладчика по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций, спецдокладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и спецдокладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси.

Кроме того, правозащитники отмечают, что преследование со стороны властей участников мирных антиинтеграционных собраний носит системный характер. Арестованы были по меньшей мере 12 человек, среди которых Денис и Максим Урбановичи (представители зарегистрированного в чехии «Молодого фронта»), Александр Чехольский, Леонид Кулаков, Елена Толстая, Максим Винярский, Евгений Афнагель и другие.

По данным «Весны», за декабрь и январь в стране прошло более 140 судов, общая сумма штрафов составила 99.652 рубля 50 копеек (около 47.000 долларов), а общее количество суток за решеткой для активистов — 225.

Акции протеста против интеграции с Россией, напомним, прошли в столице 7, 8, 20, 21 и 29 декабря.