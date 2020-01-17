«Беларусбанк» ищет в Германии партнеров

ОАО «АСБ Беларусбанк» будет развивать сотрудничество с крупнейшими банками Германии, сообщает пресс-служба белорусского банка.

Во время визита делегации крупнейшего банка страны во Франкфурт-на-Майне, состоялся ряд деловых встреч.

Обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и обмен опытом банковского бизнеса стали ключевыми темами переговоров председателя правления «Беларусбанка» Виктора Ананича с представителями Deutsche Bank AG, DZ Bаnk и AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH.

«Стороны выразили заинтересованность в развитии взаимодействия в области торгового и экспортного финансирования, а также обсудили перспективные проекты в сфере энергетики и нефтехимии», — говорится в сообщении.

Деловые переговоры состоялись в офисе регулятора банковской деятельности ФРГ — Deutsche Bundesbank. В ходе встречи была представлена информация о стране, международная деятельность «Беларусбанка» в Европе.

«Получена также информация о надзорной деятельности Deutsche Bundesbank, растущем потенциале Франкфурта как европейского финансового центра с учетом предстоящего выхода Великобритании из ЕС», — сообщает «Беларусбанк».

В 2003 году зарегистрировано первое и до настоящего времени единственное в ФРГ представительство белорусского банка — представительство «Беларусбанка». Подразделение банка служит площадкой для установления и расширения деловых отношений между АСБ и европейскими финансовыми институтами, а также способствует развитию бизнеса клиентов банка в формате b2b.

ОАО «АСБ «Беларусбанк» — крупнейший белорусский коммерческий банк. Доля государства в уставном фонде составляет 98,761%.