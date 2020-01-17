Россиянин украл в поезде у белорусских гастарбайтеров крупную сумму валюты и мобильник

Столичные правоохранители раскрыли кражу крупной суммы валюты и мобильного телефона.

За помощью в милицию обратились два жителя Мостов, которые стали жертвами неизвестного.

Они сообщили, что их в поезде по дороге из Москвы (в России они находились на заработках) обокрали.

Пропажу, как сообщает ГУВД, наши земляки обнаружили, когда сошли в Минске с поезда.

«Проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники милиции установили, что к хищению 83000 российских рублей [около 1,4 тыс. долларов] и мобильного телефона с зарядным устройством оказался причастен 33-летний житель Российской Федерации, приехавший в столицу в том же поезде, что и потерпевшие», — сообщили в милиции.

Как пояснил задержанный, подъезжая к Минску он заметил в вагоне двух крепко спящих мужчин. У одного из них он «стянул» кошелек, а другого — мобильный телефон.

По его словам, деньги он «спустил» в игорном клубе. Украденный мобильник был при нем (гаджет возвращен хозяину).

В настоящее время делом занимается Следственный комитет.