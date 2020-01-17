Президент Литвы назвал БелАЭС проблемой всего Евросоюза

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал и впредь добиваться от лидеров Евросоюза осознания того, что строительство Белорусской АЭС является проблемой для всей объединенной Европы.

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Тему сооружения атомной станции литовский политик затронул в беседе с журналистами 17 января в Плунге, сообщает новостной портал Delfi . Науседа заявил, что не перестанет поднимать этот вопрос на высшем уровне, «чтобы весь Евросоюз и его лидеры осознали, что строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы и не только проблемой Латвии и Польши». «Это проблема всего Евросоюза», — убежден он.

Литовский президент сообщил, что сейчас по вопросу БелАЭС ведутся «конструктивные дискуссии» с Польшей, Латвией и Эстонией.

«Прежде всего мы говорим о том, что Литва решила не закупать электроэнергию, производимую на возможно небезопасной электростанции, если она будет запущена в будущем. То же решила Польша. Латвия и Эстония еще не совсем определились», — пояснил политик.

Он отметил, что по инициативе аппарата президента «уже принимаются законы и подзаконные акты», которые позволят «реально преградить путь электроэнергии с БелАЭС на литовский рынок».

«Беларусь реагировала на это очень серьезно, они поняли, что Литва твердо избрала эту позицию, и сейчас пытается искать где-то в другом месте, на стороне», — заявил Науседа.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) неподалеку от границы с Литвой за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021 год. Предполагается, что станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Литва призвала соседей из ЕС (Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию) не покупать электроэнергию с атомных электростанций в Беларуси и Калининградской области России.

13 августа 2019 года на сайте Министерства экономики Латвии было опубликовано сообщение о том, что правительство страны приняло решение организовать торговлю электричеством со странами вне Евросоюза непосредственно через латвийскую границу в целях смягчения рисков возможного сокращения потока электроэнергии или отрицательных колебаний тарифов на этот ресурс.

Речь идет о торговле посредством российских сетей, через которые может передаваться в том числе белорусская электроэнергия.

Таким образом Латвия решила обезопасить себя от возможных последствий блокировки электричества из Беларуси, которое сегодня поступает в страны Балтии исключительно через Литву.

16 января премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам состоявшейся в Минске встречи с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем заявил журналистам, что Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки в эту страну белорусской электроэнергии.

«В частности, мы обсуждали вопросы энергетики. Договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны», — сказал глава белорусского правительства.