Президент Литвы назвал БелАЭС проблемой всего Евросоюза
Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал и впредь добиваться от лидеров Евросоюза осознания того, что строительство Белорусской АЭС является проблемой для всей объединенной Европы.
Тему сооружения атомной станции литовский политик затронул в беседе с журналистами 17 января в Плунге, сообщает новостной портал
Литовский президент сообщил, что сейчас по вопросу БелАЭС ведутся «конструктивные дискуссии» с Польшей, Латвией и Эстонией.
«Прежде всего мы говорим о том, что Литва решила не закупать электроэнергию, производимую на возможно небезопасной электростанции, если она будет запущена в будущем. То же решила Польша. Латвия и Эстония еще не совсем определились», — пояснил политик.
Он отметил, что по инициативе аппарата президента «уже принимаются законы и подзаконные акты», которые позволят «реально преградить путь электроэнергии с БелАЭС на литовский рынок».
«Беларусь реагировала на это очень серьезно, они поняли, что Литва твердо избрала эту позицию, и сейчас пытается искать где-то в другом месте, на стороне», — заявил Науседа.
Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) неподалеку от границы с Литвой за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.
Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021 год. Предполагается, что станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.
Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.
Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Литва призвала соседей из ЕС (Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию) не покупать электроэнергию с атомных электростанций в Беларуси и Калининградской области России.
13 августа 2019 года на сайте Министерства экономики Латвии было опубликовано сообщение о том, что правительство страны приняло решение организовать торговлю электричеством со странами вне Евросоюза непосредственно через латвийскую границу в целях смягчения рисков возможного сокращения потока электроэнергии или отрицательных колебаний тарифов на этот ресурс.
Речь идет о торговле посредством российских сетей, через которые может передаваться в том числе белорусская электроэнергия.
Таким образом Латвия решила обезопасить себя от возможных последствий блокировки электричества из Беларуси, которое сегодня поступает в страны Балтии исключительно через Литву.
16 января премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам состоявшейся в Минске встречи с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем заявил журналистам, что Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки в эту страну белорусской электроэнергии.
«В частности, мы обсуждали вопросы энергетики. Договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны», — сказал глава белорусского правительства.