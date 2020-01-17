Белорусский экипаж стал третьим в общем зачете по итогам «Дакара-2020»

17 января завершился ралли-рейд «Дакар-2020». Капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» стал третьим в общем зачете. Второй раз в истории белорусский экипаж оказывается на пьедестале самого престижного автомарафона в мире.

Победителем марафона стал россиянин Андрей Каргинов из «КамАЗ-мастер», на втором месте его партнер по команде Антон Шибалов.

Молодой белорусский пилот Алексей Вишневский улучшил результат своих выступлений на «Дакаре», заняв восьмое место. Многократный участник ралли-рейдов Александр Василевский закончил гонку на 12-й позиции.

В классе грузовиков соревновалось около 50 экипажей, менее 30 из них добрались до финиша ралли-рейда.

Самым успешным для белорусов стал «Дакар-2018». Тогда Сергей Вязович стал вторым в общем зачете.