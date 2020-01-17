В НОК Беларуси сменился генеральный секретарь

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Генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Беларуси назначена Полина Головина. Такое решение принято 17 января на заседании исполкома НОК.

Кандидатура Головиной была предложена главой государства, президентом НОК Александром Лукашенко.

Полина Головина в 2012 году окончила Минский государственный лингвистический университет по специальности лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций, владеет английским и немецким языками.

С 2016 года работает генеральным секретарем «Белорусской федерации парусного спорта. С 2017 года является членом комитета по спортивным мероприятиям Международной федерации парусного спорта.

В должности генсека НОК Головина сменила Георгия Катулина, который с 2017 по 2019 год занимал этот пост на общественных началах.

Основными функциями генерального секретаря НОК являются обеспечение его международной деятельности, взаимодействие с Международным олимпийским комитетом), Европейскими олимпийскими комитетами, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, международными спортивными федерациями и иными организациями олимпийского движения.
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Тэги: НОК Персона: Полина Головина Георгий Катулин Александр Лукашенко

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