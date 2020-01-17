В НОК Беларуси сменился генеральный секретарь
Генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Беларуси назначена Полина Головина. Такое решение принято 17 января на заседании исполкома НОК.
Кандидатура Головиной была предложена главой государства, президентом НОК Александром Лукашенко.
Полина Головина в 2012 году окончила Минский государственный лингвистический университет по специальности лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций, владеет английским и немецким языками.
С 2016 года работает генеральным секретарем «Белорусской федерации парусного спорта. С 2017 года является членом комитета по спортивным мероприятиям Международной федерации парусного спорта.
В должности генсека НОК Головина сменила Георгия Катулина, который с 2017 по 2019 год занимал этот пост на общественных началах.
Основными функциями генерального секретаря НОК являются обеспечение его международной деятельности, взаимодействие с Международным олимпийским комитетом), Европейскими олимпийскими комитетами, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, международными спортивными федерациями и иными организациями олимпийского движения.