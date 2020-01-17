Операторы электросвязи в Беларуси будут отдавать 1,5% доходов в спецфонд

Указом президента № 13 в Беларуси создается республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации.

Документ принят для дальнейшего развития в стране деятельности в области телекоммуникаций, информатизации, информационных технологий и универсальных услуг связи, сообщает пресс-служба президента.

Доходы фонда будут формироваться за счет отчислений операторов электросвязи в размере 1,5% их доходов от оказания услуг электросвязи. В этом году республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации будет сформирован в сумме 45 млн рублей.

От отчислений по 31 декабря 2020 года будут освобождены операторы электросвязи, которые эксплуатируют единую республиканскую сеть передачи данных, координируют работы по ее созданию и развитию, а также выступают заказчиками по проектированию, строительству, оснащению опорной сети передачи данных.