«Бобруйский курьер» проиграл суд секретарю избиркома

Cуд вынес решение по иску секретаря избирательной комиссии Юлии Фурман к интернет-ресурсу «Бобруйский курьер», который был частично удовлетворен.

Виталий и Анатолий Санотенко, Евгений Глаголев-Васюкевич, «Бобруйский курьер». Фото: TUT.by

Предпринимателю Виталию Санотенко и журналисту Евгению Глаголеву-Васюкевичу предстоит компенсировать женщине моральный вред в размере 500 рублей, а также оплатить судебные издержки. Издание должно в семидневный срок опубликовать частичное опровержение спорного материала, передает TUT.by .

Виталий Санотенко настаивал, что в публикации, которая была размещена на сайте интернет-ресурса «Бобруйский курьер» 15 ноября прошлого года, не содержится информации, которая могла бы нанести урон чести и достоинству Юлии Фурман, не затрагиваются вопросы ее деловых качеств и профессиональной репутации (женщина работает юрисконсультом на сельхозпредприятии «Михалевская Нива»).

Истица же утверждала, что после публикации статьи ей приходится оправдываться перед коллегами и знакомыми, хотя противоправных действий она не совершала. Юлия Фурман заявляла ходатайство о том, чтобы судебное заседание проходило в закрытом режиме, но оно было отклонено.

Суд признал, что фраза «была вызвана милиция» не порочит ее чести и достоинства, а вот претензии к фразе «зафиксировала нарушения» являются обоснованными.

В результате исковые требования Юлии Фурман были частично удовлетворены: женщина оценила причиненный ей моральный ущерб в 5 тысяч рублей.

Главный редактор «Бобруйского курьера» Анатолий Санотенко сказал, что будет обжаловать решение суда.

Юлия Фурман 14 ноября выполняла функции секретаря на избирательном участке, расположенном в общежитии на Молодежном бульваре, 3, где около 20 минут провела за закрытыми дверями наедине с урной для голосования, между опечатанной крышкой которой и боковиной была щель.

Она считает, что к инициированному ею судебному процессу это не имеет никакого отношения. Фразы о вызове милиции и фиксации нарушений в статье указывают, по мнению секретаря, что она совершила некие противоправные действия.